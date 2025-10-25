بعد طول انتظار.. ميزة مبتكرة على "أندرويد" تقلص فجوة المنافسة مع iOS‎

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث مكررة داخل التطبيق بكفاءة أعلى، من دون الحاجة لإعادة كتابة الكلمات أو التنقل بين الشاشات، ما يجعل التجربة أكثر سلاسة وسرعة.
ورغم أن غوغل لم توضّح سبب التأخير في طرح الميزة على أندرويد، يرجّح الخبراء أن يعود ذلك إلى تعدد الأجهزة والتحديثات البرمجية على النظام، مقارنة بتوحيد بيئة iOS.
ومن المقرر أن تُطلق الميزة تدريجياً عبر تحديث جديد لتطبيق Google Search، دون تحديد موعد دقيق، مع نصيحة للمستخدمين بتفعيل التحديث التلقائي للتطبيق من متجر Google Play.
ويُتوقّع أن يسهم التحديث في تحسين تجربة البحث اليومية وتسريعها بشكل ملحوظ، في خطوة تؤكد حرص غوغل على توحيد مزايا الاستخدام بين iOS وأندرويد وتعزيز موقعها في سوق محركات البحث عبر الهواتف المحمولة.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة "ساعدني في الاختيار".. ابتكار جديد من أمازون لتسهيل قرارات الشراء
-
إيلون ماسك يطلق مساعدًا ذكياً جديداً بشخصية أنثوية باسم "ميكا"
-
فيروس SORVEPOTEL الجديد يهدد مستخدمي واتساب ويب.. كيف تحمي نفسك؟
-
من القفل إلى الإضاءة.. 6 أجهزة ذكية تجعل منزلك يتحدث بلغة التكنولوجيا
-
أداء ضعيف لسيري في "iOS 26.4" يثير مخاوف خبراء أبل
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"
-
تغير لون آيفون 17 Pro يثير قلق المستخدمين
-
ميزة مذهلة في "ChatGPT".. تحوّل محادثتك لمشروع إبداعي متكامل