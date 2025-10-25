بعد طول انتظار.. ميزة مبتكرة على "أندرويد" تقلص فجوة المنافسة مع iOS‎

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن طرح ميزة جديدة لتطبيق Google Search على نظام أندرويد، كانت متوافرة منذ سنوات لمستخدمي iOS، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة البحث وتسريع الوصول إلى المعلومات عبر المنصتين.

اضافة اعلان



الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث مكررة داخل التطبيق بكفاءة أعلى، من دون الحاجة لإعادة كتابة الكلمات أو التنقل بين الشاشات، ما يجعل التجربة أكثر سلاسة وسرعة.



ورغم أن غوغل لم توضّح سبب التأخير في طرح الميزة على أندرويد، يرجّح الخبراء أن يعود ذلك إلى تعدد الأجهزة والتحديثات البرمجية على النظام، مقارنة بتوحيد بيئة iOS.



ومن المقرر أن تُطلق الميزة تدريجياً عبر تحديث جديد لتطبيق Google Search، دون تحديد موعد دقيق، مع نصيحة للمستخدمين بتفعيل التحديث التلقائي للتطبيق من متجر Google Play.



ويُتوقّع أن يسهم التحديث في تحسين تجربة البحث اليومية وتسريعها بشكل ملحوظ، في خطوة تؤكد حرص غوغل على توحيد مزايا الاستخدام بين iOS وأندرويد وتعزيز موقعها في سوق محركات البحث عبر الهواتف المحمولة.