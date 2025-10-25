السبت 2025-10-25 04:13 م
 

بعد طول انتظار.. ميزة مبتكرة على "أندرويد" تقلص فجوة المنافسة مع iOS‎

ثبل
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة غوغل عن طرح ميزة جديدة لتطبيق Google Search على نظام أندرويد، كانت متوافرة منذ سنوات لمستخدمي iOS، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة البحث وتسريع الوصول إلى المعلومات عبر المنصتين.

اضافة اعلان


الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث مكررة داخل التطبيق بكفاءة أعلى، من دون الحاجة لإعادة كتابة الكلمات أو التنقل بين الشاشات، ما يجعل التجربة أكثر سلاسة وسرعة.


ورغم أن غوغل لم توضّح سبب التأخير في طرح الميزة على أندرويد، يرجّح الخبراء أن يعود ذلك إلى تعدد الأجهزة والتحديثات البرمجية على النظام، مقارنة بتوحيد بيئة iOS.


ومن المقرر أن تُطلق الميزة تدريجياً عبر تحديث جديد لتطبيق Google Search، دون تحديد موعد دقيق، مع نصيحة للمستخدمين بتفعيل التحديث التلقائي للتطبيق من متجر Google Play.


ويُتوقّع أن يسهم التحديث في تحسين تجربة البحث اليومية وتسريعها بشكل ملحوظ، في خطوة تؤكد حرص غوغل على توحيد مزايا الاستخدام بين iOS وأندرويد وتعزيز موقعها في سوق محركات البحث عبر الهواتف المحمولة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

منوعات "بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها

فا

منوعات مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة

مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

شؤون برلمانية مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

عبدالرزاق عربيات

أخبار محلية انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات

لبنان

عربي ودولي 3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

أخبار محلية تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

ععع

فن ومشاهير أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة

هخ

المرأة والجمال أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة