القاضي يلتقي رئيس لجنة أمانة عمان

وأكد القاضي، خلال اللقاء أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوصول إلى تنمية مستدامة وخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مجلس النواب يرحب بكل المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالعاصمة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيدا بجهود الأمانة في تطوير خططها ومشاريعها لخدمة المواطنين.
من جهته، قال الشواربة، إن الأمانة حريصة على تطوير برامج مؤسسية تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان وتجويد حياة مواطنيها.
واستعرض، الخطة الاستراتيجية للأمانة في قطاعات التخطيط والنقل والصحة والزراعة والأشغال والشؤون المالية، والبيئة والتنمية المجتمعية، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
