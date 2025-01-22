الأردن يحذر من تفجر الأوضاع بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، لقاءات مع نظرائه وزراء خارجية دول أجنبية وعربية ومسؤولين أمميين، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

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وأجرى الصفدي مباحثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا، ووزير الخارجية في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، ووزير خارجية الاتحاد السويسري إيغنازيو كاسيس، ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين.

وبحث الصفدي مع الوزراء والمسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية مع الأردن، وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية.



وأكد الصفدي خلال المباحثات ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود والتعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، مشددا على أهمية إيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



كما شدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها المستمرة على الأراضي الفلسطينية.