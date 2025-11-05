الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي

06:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752725 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، في معرض سوق السفر العالمي 2025 الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني، وبمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص، و17 مكتبًا سياحيًا و3 فنادق أردنية. اضافة اعلان





وافتتح أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، الجناح الأردني في المعرض، بحضور السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير عام الشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان.



والتقى الخضير عددًا من زوار الجناح الأردني من الشركاء في القطاع السياحي، ومسؤولي الشركات السياحية العالمية، وممثلي وكالات السفر الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وبناء شراكات مستقبلية تهدف إلى رفع مكانة الأردن السياحية عالميًا، والتعريف بمقوماته السياحية المتنوعة.



وعلى هامش المعرض عقد الخضير مؤتمرًا صحفيًا في الجناح الأردني بحضور الشركة الأردنية لإحياء التراث، وممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام العالمية المتخصصة بالشأن السياحي، وأجرى عددًا من المقابلات مع مؤسسات إعلامية دولية شملت شبكة "بلومبرغ" الإخبارية ووكالة "رويترز".



وقال الخضير، إن معرض سوق السفر العالمي يعد من أهم الفعاليات الدولية في قطاع السياحة والسفر، حيث يشكل المعرض منصة رئيسية للترويج للمقصد السياحي الأردني وإبراز مكانته على خريطة السياحة العالمية، من خلال ما يوفره من فرص واسعة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون وبناء شراكات جديدة مع مختلف الشركاء الدوليين.



وأكد أن المعرض يمثل فرصة للتعريف بما يتمتع به الأردن من مقومات وميزات سياحية فريدة، وما يزخر به من مواقع أثرية وتاريخية وتجارب متنوعة تعكس غنى وتنوع المنتج السياحي الأردني، لافتًا إلى أن ما يميز المملكة البيئة الآمنة والمستقرة التي تجعل منها وجهة مفضلة وآمنة للسياح من مختلف دول العالم.



واستعرض الخضير جهود المملكة في تطوير المنتج السياحي والخدمات والبنية التحتية لتعزيز حركة السياحة واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، والخطوات المبذولة لتعزيز السياحة من القارة الأوروبية عبر شراكات استراتيجية مع شركات الطيران "ويز إير" و"رايان إير" و"يورو وينغز"، مثمنًا دور شركاء الوزارة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الخاص.



وشهد الجناح الأردني في المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار والمختصين وصناع القرار في قطاع السياحة والسفر، حيث استعرض الجناح المقومات السياحية المتنوعة للمملكة، بما في ذلك المواقع الأثرية والتجارب السياحية الفريدة، مبرزًا تنوع الوجهات السياحية وثراء التجارب التي يقدمها الأردن للزوار من مختلف أنحاء العالم.



ويضم المعرض، الذي يقام للمرة الخامسة والثلاثين ويجمع أكثر من 4000 عارض من أكثر من 180 دولة، مشاركة نحو 45 ألفًا من رواد قطاع السياحة والسفر في العالم، حيث يعد المعرض منصة عالمية للتعريف بالوجهات السياحية وتعزيز التعاون بين الوزارات وهيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.