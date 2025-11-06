الأمن ينعى حمد الدراوشة

ونقل العميد الجبور أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وشارك في التشييع مدير شرطة البادية الجنوبية العميد طارق الجوارنة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين
-
المنطقة العسكرية الوسطى تنظم مهرجاناً رياضياً عسكرياً
-
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026