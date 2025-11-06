الخميس 2025-11-06 08:42 ص
 

الأمن ينعى حمد الدراوشة

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الطفيلة العميد عمر الجبور بتشييع جثمان الوكيل حمد الدراوشة إلى مقبرة قضاء الجفر.

ونقل العميد الجبور أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وشارك في التشييع مدير شرطة البادية الجنوبية العميد طارق الجوارنة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
