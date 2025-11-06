حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو

وتعمل كوادر إدارة السير حالياً على تنظيم الحركة المرورية لإعادة انسيابية السير في المنطقة.
حادث تتابع قريب بين 3 مركبات على شارع الاردن #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/AAicfC4uhk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى حمد الدراوشة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين
-
المنطقة العسكرية الوسطى تنظم مهرجاناً رياضياً عسكرياً
-
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026