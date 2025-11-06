حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو

الوكيل الإخباري- تسبب حادث تتابع وقع بين ثلاث مركبات على شارع الأردن باتجاه طلوع مستشفى الملكة علياء، صباح اليوم، بازمة سير خانقة في الموقع.

اضافة اعلان



وتعمل كوادر إدارة السير حالياً على تنظيم الحركة المرورية لإعادة انسيابية السير في المنطقة.