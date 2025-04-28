الإثنين 2025-04-28 08:22 م
 

الإفتاء: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر ذي القعدة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري-    أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الثلاثاء، هو غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446.اضافة اعلان
 
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