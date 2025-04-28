الإفتاء: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر ذي القعدة

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الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الثلاثاء، هو غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446. اضافة اعلان



