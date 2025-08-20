الأربعاء 2025-08-20 01:43 م
 

"الاتصالات": إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الأربعاء، 20-08-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التزامها بحماية المواطنين عند التعرض للحقول الكهرومغناطيسية من خلال تطبيق إجراءات وقائية لضمان الصحة والسلامة العامة.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء، أنها تُلزم شركات الاتصالات بالحصول على موافقة فنية مسبقة قبل إنشاء الأبراج الخلوية بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لمستويات الإشعاع الآمن.


كما تنفذ جولات فحص ميدانية تفتيشية دورية للتحقق من عدم تجاوز الأبراج الخلوية للحدود الآمنة ومطابقة الشروط المتفق عليها، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.


ودعت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات عبر نظام الشكاوى الإلكتروني على الرابط: http://complaints.trc.gov.jo/TRCForm، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم المجاني (117000)، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 3 شهداء نتيجة المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

نعن

طب وصحة دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!

فا

أخبار الشركات من شاشة إلى مساعد شخصي: كيف تعيد سامسونج إلكترونيكس تعريف الهواتف القابلة للطي

فلىافل

طب وصحة كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

خهنو

فن ومشاهير أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"

مجلس النواب

شؤون برلمانية الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

ارشيفية

فلسطين إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة

بلدية معان الكبرى

أخبار محلية بلدية معان تستأنف أعمال الذبح بمسلخها بعد انتهاء أعمال الصيانة



 
 





الأكثر مشاهدة