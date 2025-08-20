"الاتصالات": إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية

وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء، أنها تُلزم شركات الاتصالات بالحصول على موافقة فنية مسبقة قبل إنشاء الأبراج الخلوية بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لمستويات الإشعاع الآمن.
كما تنفذ جولات فحص ميدانية تفتيشية دورية للتحقق من عدم تجاوز الأبراج الخلوية للحدود الآمنة ومطابقة الشروط المتفق عليها، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات عبر نظام الشكاوى الإلكتروني على الرابط: http://complaints.trc.gov.jo/TRCForm، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم المجاني (117000)، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
