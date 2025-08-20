"الاتصالات": إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التزامها بحماية المواطنين عند التعرض للحقول الكهرومغناطيسية من خلال تطبيق إجراءات وقائية لضمان الصحة والسلامة العامة.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء، أنها تُلزم شركات الاتصالات بالحصول على موافقة فنية مسبقة قبل إنشاء الأبراج الخلوية بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لمستويات الإشعاع الآمن.



كما تنفذ جولات فحص ميدانية تفتيشية دورية للتحقق من عدم تجاوز الأبراج الخلوية للحدود الآمنة ومطابقة الشروط المتفق عليها، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.