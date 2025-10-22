أسعار الذهب تفاجئ الجميع في الأردن.. ارتفاع صاروخي خلال ساعات

الوكيل الإخباري- عاودت أسعار الذهب الارتفاع محليا، في التسعيرة الرابعة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بقيمة 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 83.5 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان