الأربعاء 2025-10-22 06:42 م
 

أسعار الذهب تفاجئ الجميع في الأردن.. ارتفاع صاروخي خلال ساعات

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري- عاودت أسعار الذهب الارتفاع محليا، في التسعيرة الرابعة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بقيمة 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 83.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_10202522171240439384442.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العودات: الجامعات منارات تعليمية تعزز وعي الشباب وانتماءهم الوطني

أخبار محلية العودات: الجامعات منارات تعليمية تعزز وعي الشباب وانتماءهم الوطني

ا

أخبار محلية "فرسان الطفيلة الخيرية" تفتتح بنكا للملابس

ل

أخبار محلية وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات التعليمية

ل

اقتصاد محلي "تجارة عمّان" تطلق قناتها الرسمية عبر "واتساب"

ل

ترند ارتياح كبير وترقب للظهور الأول ليوسف صالح مع النشامى

تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس

خاص بالوكيل تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس

ا

أخبار محلية هام لمشتركي الكهرباء في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي الأردن وشرق المملكة

الصفدي ونظيره الهولندي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية مشتركة

أخبار محلية الصفدي ونظيره الهولندي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية مشتركة



 
 



الأكثر مشاهدة