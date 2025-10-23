بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة

ونفذت الأجهزة الأمنية حملة ميدانية واسعة في المنطقة، شملت مجمع المحطة وعدداً من البيوت المهجورة التي يتخذها بعض أصحاب السوابق ملاذاً لهم، وتم ضبط عدد من الأشخاص خلال الحملة، في إطار جهود الأمن العام للحفاظ على الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مناشدة مباشرة من الإعلامي محمد الوكيل عبر الأثير، دعا فيها إلى حملة لضبط المظاهر السلبية وغير المقبولة في المنطقة.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في متابعة ورصد أي أنشطة أو سلوكيات خارجة عن القانون، مشددة على أن الحملات ستتواصل لحماية المواطنين والحفاظ على الطابع المحافظ للعاصمة عمّان.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى المعلم عصام جابر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
-
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025
-
الأردن وفلسطين يؤكدان على منع تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية
-
البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية
-
إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة