الخميس 2025-10-23 08:34 ص
 

بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة

تعبيرية
 
الخميس، 23-10-2025 07:35 ص
الوكيل الإخباري-   استجابت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء لنداء الإعلامي محمد الوكيل الذي طرح عبر برنامجه "الوكيل" شكوى مواطنين حول انتشار بائعات الهوى في منطقة المحطة بالعاصمة عمّان خلال ساعات الليل، وما تسببه هذه الظاهرة من إساءة لصورة المجتمع الأردني المحافظ.اضافة اعلان


ونفذت الأجهزة الأمنية حملة ميدانية واسعة في المنطقة، شملت مجمع المحطة وعدداً من البيوت المهجورة التي يتخذها بعض أصحاب السوابق ملاذاً لهم، وتم ضبط عدد من الأشخاص خلال الحملة، في إطار جهود الأمن العام للحفاظ على الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مناشدة مباشرة من الإعلامي محمد الوكيل عبر الأثير، دعا فيها إلى حملة لضبط المظاهر السلبية وغير المقبولة في المنطقة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في متابعة ورصد أي أنشطة أو سلوكيات خارجة عن القانون، مشددة على أن الحملات ستتواصل لحماية المواطنين والحفاظ على الطابع المحافظ للعاصمة عمّان.
 
 
