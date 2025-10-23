أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"

وقال بيان للهيئة، إن هذه الزيارة تأتي ضمن حملة لتجهيز الطرود الغذائية واللحوم المعلّبة في مستودعات الهيئة، تمهيدًا لإرسالها إلى أهلنا في قطاع غزة، وتأكيدًا على الشراكة الإنسانية المستمرة والتعاون الفعّال بين الهيئة وهيومن أبيل في دعم الأشقاء داخل القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما
-
غرفة صناعة إربد و"اليرموك" تبحثان سبل التعاون لخدمة القطاع الصناعي
-
ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة كأس العرب للهجن ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي
-
بيان أمني هام بخصوص قضية سرقة 5 مليون درهم
-
فريق البحث والإنقاذ الأردني يحافظ على تصنيفه الدولي “الثقيل”
-
الهاشمية تستعد لاستضافة مؤتمر المجلس الإقليمي للاعبي الأولمبياد
-
ضبط مركبتين اقتحمتا ممشى شارع الستين في عمان