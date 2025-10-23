الخميس 2025-10-23 11:28 م
 

أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"

الخميس، 23-10-2025 11:24 م

الوكيل الإخباري- استقبل الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الخميس، وفدًا من منظمة "هيومن أبيل" بحضور فريق من المؤثرين العالميين الداعمين للعمل الإنساني من الشرق الأوسط، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، وكندا.

وقال بيان للهيئة، إن هذه الزيارة تأتي ضمن حملة لتجهيز الطرود الغذائية واللحوم المعلّبة في مستودعات الهيئة، تمهيدًا لإرسالها إلى أهلنا في قطاع غزة، وتأكيدًا على الشراكة الإنسانية المستمرة والتعاون الفعّال بين الهيئة وهيومن أبيل في دعم الأشقاء داخل القطاع.

 
 
