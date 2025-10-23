أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"

الوكيل الإخباري- استقبل الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الخميس، وفدًا من منظمة "هيومن أبيل" بحضور فريق من المؤثرين العالميين الداعمين للعمل الإنساني من الشرق الأوسط، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، وكندا.

اضافة اعلان