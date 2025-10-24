أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة
-
تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد