الجمعة 2025-10-24 10:03 ص
 

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد

الجمعة، 24-10-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-  تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.
 
 
