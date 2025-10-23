مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول

11:12 م

الوكيل الإخباري- أطلق الدكتور حسام مشهور الشريدة مبادرة "أنقذوا الأرواح البشرية من حوادث السير" على طريق البترول غرب محافظة إربد، في ديوان عشيرة الشريدة بدير أبي سعيد، بحضور نواب حاليين وسابقين وأعضاء اللامركزية ورؤساء بلديات ولجان بلدية ووجهاء عشائر وشخصيات اعتبارية من ألوية بني عبيد، المزار الشمالي، الطيبة، الوسطية، الكورة، والأغوار الشمالية، وجمع غفير من المواطنين. اضافة اعلان





وتناول المجتمعون في اللقاء، الذي افتتح بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، كلمة ترحيبية من صاحب المبادرة الدكتور حسام الشريدة، الذي أكد أهمية المبادرة في هذه الأيام بعد أن أصبح طريق البترول يحصد الأرواح البريئة بسبب طبيعته الجغرافية وكثرة النقاط العمياء فيه.



كما تحدث في اللقاء عدد من النواب والشخصيات الذين أوضحوا تفاصيل معاناة أهالي ألوية غرب إربد من هذا الطريق الموصوف بطريق الموت، طارحين العديد من الاقتراحات والحلول القابلة للتنفيذ.



وتقرر في الاجتماع إرسال برقية ولاء وانتماء للقيادة الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين، يؤكدون فيها أنهم خلف السياسات الرشيدة والدبلوماسية الواثقة لجلالته في التأثير على قضايا الإقليم والعالم.



كما قرر المجتمعون نقل مخرجات اللقاء لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أولًا، والبحث في آليات تنفيذ حلول مُجدية ومُستدامة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم جراء الواقع المروري لطريق البترول.



وتوافق المجتمعون على طلب التشرف بلقاء صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعز الله مُلكه، عبر المرجعيات الرسمية، ووضعه بصورة لقائهم مع رئيس الوزراء حول مطلبهم.



وانبثق عن اللقاء تشكيل لجنة متابعة برئاسة مطلق المبادرة الدكتور الشريدة، مهمتها نقل مخرجات اللقاء الذي دار والقواسم المشتركة التي اتُّفق أن تكون سبيلًا للحل الجذري، وربط دورها بمرافقة نواب الألوية المعنية لمتابعة تنفيذ الحلول الجذرية بما يخص طريق البترول، وما يتبع من مطالبات لدعم الإرث الديني والتاريخي والسياحي والبيئي لهذه المناطق بإذن الله.