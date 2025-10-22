الأربعاء 2025-10-22 06:41 م
 

تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس

الأربعاء، 22-10-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-  أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين الأردنيين ستُودع في حساباتهم البنكية يوم غد الخميس.اضافة اعلان


وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أن المؤسسة ملتزمة بصرف رواتب المتقاعدين وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب في الرابع والعشرين من كل شهر وان صرفها الخميس 23 لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
 
