الأربعاء 2025-10-22 03:15 م
 

تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الأربعاء، 22-10-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، الالتزام باعتماد الكتب والمذكرات والمخاطبات الرسمية المرسلة الى الوزارات والدوائر والمؤسسات عبر نظام تراسل (1)، وتقديم الخدمة الأفضل تسهيلا على المواطن الاردني ووصولا الى خدمات رقمية متكاملة.اضافة اعلان


وذلك في ضوء ورود العديد من الملاحظات حول عدم اعتماد بعض المؤسسات الحكومية الكتب الرسمية والمذكرات المرسلة عبر نظام تراسل مما يزيد من صعوبة وتعقيد الخدمة المقدمة للمواطن ، وفق الكتاب الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري . 
 
 
