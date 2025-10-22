تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

وذلك في ضوء ورود العديد من الملاحظات حول عدم اعتماد بعض المؤسسات الحكومية الكتب الرسمية والمذكرات المرسلة عبر نظام تراسل مما يزيد من صعوبة وتعقيد الخدمة المقدمة للمواطن ، وفق الكتاب الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .
