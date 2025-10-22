انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً بين المواطنين 83.5 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 80.1 ديناراً.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاربعاء
-
"الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها
-
انخفاض مدوٍ جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء
-
انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة
-
الأردن يستقبل 117 ألف برميل نفط من الجانب العراقي الشهر الحالي
-
خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور