انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، يمقدار دينار و 70 قرشا وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان



وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً بين المواطنين 83.5 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 80.1 ديناراً.

وتالياً التسعيرة:



