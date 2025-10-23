الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما

وألقت سموها كلمة خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، أكدت فيها أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والغذائية المتزايدة، وضرورة تكاتف الجهود لحماية التنوع الحيوي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة لضمان مستقبل آمن للإنسانية.
ويُعد المنتدى العالمي الخامس للأغذية، أكبر تجمع سنوي للخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة في أنظمة الأغذية الزراعية حول العالم، حيث يجمع قادة دوليين، ومنظمات، وشباباً من مختلف الدول لمناقشة حلول مبتكرة ومستدامة للأمن الغذائي العالمي.
وجرى خلال فعاليات المنتدى، إعلان فوز الحديقة النباتية الملكية بالمرتبة الأولى لجائزة الريادة العالمية لاستعادة النظم البيئية، تسلمتها الأميرة بسمة بنت علي مؤسس الحديقة النباتية الملكية.
وتأتي مشاركة الأردن في هذا الحدث العالمي لتعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في مجال الاستدامة الزراعية وحماية البيئة، وتعزيز دورها الريادي في المنطقة من خلال مبادرات وطنية رائدة مثل الحديقة النباتية الملكية.
