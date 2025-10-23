الخميس 2025-10-23 11:30 م
 

الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما

ب
جانب من التكريم
 
الخميس، 23-10-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري- شاركت سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومؤسّس الحديقة النباتية الملكية، في المنتدى العالمي للأغذية 2025، الذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الذكرى الثمانين لتأسيسها في العاصمة الإيطالية روما.

اضافة اعلان


وألقت سموها كلمة خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، أكدت فيها أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والغذائية المتزايدة، وضرورة تكاتف الجهود لحماية التنوع الحيوي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة لضمان مستقبل آمن للإنسانية.


ويُعد المنتدى العالمي الخامس للأغذية، أكبر تجمع سنوي للخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة في أنظمة الأغذية الزراعية حول العالم، حيث يجمع قادة دوليين، ومنظمات، وشباباً من مختلف الدول لمناقشة حلول مبتكرة ومستدامة للأمن الغذائي العالمي.


وجرى خلال فعاليات المنتدى، إعلان فوز الحديقة النباتية الملكية بالمرتبة الأولى لجائزة الريادة العالمية لاستعادة النظم البيئية، تسلمتها الأميرة بسمة بنت علي مؤسس الحديقة النباتية الملكية.


وتأتي مشاركة الأردن في هذا الحدث العالمي لتعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في مجال الاستدامة الزراعية وحماية البيئة، وتعزيز دورها الريادي في المنطقة من خلال مبادرات وطنية رائدة مثل الحديقة النباتية الملكية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية

عربي ودولي ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية

ل

أخبار محلية أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"

مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول

أخبار محلية مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول

ا

شؤون برلمانية بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية

مصر تكشف عن قناع ذهبي جديد خلفًا لقناع توت عنخ آمون

منوعات مصر تكشف عن قناع ذهبي جديد خلفًا لقناع توت عنخ آمون

ب

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما

ب

أخبار محلية غرفة صناعة إربد و"اليرموك" تبحثان سبل التعاون لخدمة القطاع الصناعي

تعبيرية

عربي ودولي الدولية للهجرة: وفاة 40 شخصًا غرقًا قبالة سواحل تونس



 
 





الأكثر مشاهدة