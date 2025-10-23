مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين

وشملت الجولة، مشروع عبين عبلين الوقفي الذي يضم بيوتًا بلاستيكية وبيتًا ريفيًا وقطعة أرض وقفية، إضافة إلى تفقد عدد من المساجد القائمة وتحت الإنشاء التي تُنفذ بتصاميم حديثة تراعي الأصالة والمعايير الهندسية.
وأكد الدكتور صفوان، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع الوقفية ميدانيًا وتعزيز دور الوقف التنموي، مشيرًا إلى مواصلة المديرية تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ قيم العمل والإنتاج.
