مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين

مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
 
الخميس، 23-10-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-  تفقد مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان محمود القضاة يرافقه رئيس قسم الأملاك الوقفية هارون القضاة ورئيس القسم الزراعي المهندس جعفر القضاة اليوم الخميس خلال جولة ميدانية في منطقة عبين عبلين المشاريع الوقفية وتطوير استثماراتها.اضافة اعلان


وشملت الجولة، مشروع عبين عبلين الوقفي الذي يضم بيوتًا بلاستيكية وبيتًا ريفيًا وقطعة أرض وقفية، إضافة إلى تفقد عدد من المساجد القائمة وتحت الإنشاء التي تُنفذ بتصاميم حديثة تراعي الأصالة والمعايير الهندسية.

وأكد الدكتور صفوان، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع الوقفية ميدانيًا وتعزيز دور الوقف التنموي، مشيرًا إلى مواصلة المديرية تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ قيم العمل والإنتاج.
 
 
