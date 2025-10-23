الخميس 2025-10-23 11:39 ص
 

نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن

شاورما
 
الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

   أكد نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد، أنه لا توجد نية لتخفيض أسعار الشاورما في الأردن خلال الفترة الحالية.

وأوضح عواد لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الدجاج تشهد ارتفاعاً مع انخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى أن سعر الدجاج المسحّب يتراوح في فصل الشتاء بين 3 و4.75 دنانير بسبب تكاليف التدفئة في المزارع خلال فصل البرد.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدجاج أمر متكرر كل عام في مثل هذه الفترة، متوقعاً زيادة الطلب مع اقتراب فصل الشتاء وشهر رمضان المبارك وعودة المغتربين.

وبيّن عواد أن العروض التي تقدمها بعض المطاعم على الشاورما تأتي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أنه منذ عام 2016 لم يتم رفع أسعار الشاورما، رغم وجود مطالب من أصحاب المطاعم برفعها.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتخفيض أسعار الشاورما خاصة مع انخفاض أسعار الدجاج في الاردن في الفترة الحالية.

 
 
