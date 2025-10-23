نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن

وأوضح عواد لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الدجاج تشهد ارتفاعاً مع انخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى أن سعر الدجاج المسحّب يتراوح في فصل الشتاء بين 3 و4.75 دنانير بسبب تكاليف التدفئة في المزارع خلال فصل البرد.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدجاج أمر متكرر كل عام في مثل هذه الفترة، متوقعاً زيادة الطلب مع اقتراب فصل الشتاء وشهر رمضان المبارك وعودة المغتربين.
وبيّن عواد أن العروض التي تقدمها بعض المطاعم على الشاورما تأتي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أنه منذ عام 2016 لم يتم رفع أسعار الشاورما، رغم وجود مطالب من أصحاب المطاعم برفعها.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتخفيض أسعار الشاورما خاصة مع انخفاض أسعار الدجاج في الاردن في الفترة الحالية.
-
أخبار متعلقة
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
-
جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي
-
أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع
-
خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب
-
تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس
-
حركة نشطة في الأسواق مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين
-
الاقتصاد الرقمي توضح بشأن شعار جوجل الجديد اليوم
-
الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء