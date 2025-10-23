جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي

وتحدث خلال الجلسة، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية سابقًا الدكتور فيصل العواودة حول آليات البحث العلمي لتطوير القطاع الزراعي.
نقيب النحالين الأردنيين والأستاذ في قسم الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور محمد ربابعة، تحدث حول دور وأهمية التعليم العالي في مجال تطوير القطاع الزراعي.
من جانبه، تحدث المهندس إبراهيم بني هاني من كلية التدريب المهني، عن قطاع البرامج عن برامج التدريب المهني لتطوير القطاع الزراعي، فيما تحدثت المهندسة إسراء فردوس عضو لجنة بلدية الرمثا عن دور الشباب في تطوير القطاع الزراعي.
يشار إلى أن هذه الجلسة، جاءت على هامش فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين سبل العيش للنساء من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
رسالة مؤثرة من "العم غافل" في وداعية حزينة للتلفزيون الأردني
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام
-
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
-
وزير الاستثمار يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما
-
غرفة صناعة إربد و"اليرموك" تبحثان سبل التعاون لخدمة القطاع الصناعي