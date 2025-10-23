جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- عقد مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد اليوم، جلسة نقاشية تفاعلية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور الهامة التي تعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لتطوير القطاع الزراعي.

وتحدث خلال الجلسة، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية سابقًا الدكتور فيصل العواودة حول آليات البحث العلمي لتطوير القطاع الزراعي.



نقيب النحالين الأردنيين والأستاذ في قسم الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور محمد ربابعة، تحدث حول دور وأهمية التعليم العالي في مجال تطوير القطاع الزراعي.



من جانبه، تحدث المهندس إبراهيم بني هاني من كلية التدريب المهني، عن قطاع البرامج عن برامج التدريب المهني لتطوير القطاع الزراعي، فيما تحدثت المهندسة إسراء فردوس عضو لجنة بلدية الرمثا عن دور الشباب في تطوير القطاع الزراعي.