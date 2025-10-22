ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاربعاء

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، 85.2 دينارا للغرام، بينما بلغ سعر الشراء 81.70 دينارا للغرام.
وارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة، لتبلغ 97.50 دينارًا و75.50 دينارًا و57.30 دينارًا للغرام الواحد على التوالي.
