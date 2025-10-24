انقطاع الإنترنت بالكاميرون وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات

وقالت في رسالة إلكترونية لوكالة رويترز: "يمكننا تأكيد وجود اضطراب كبير ومستمر في الاتصال بالإنترنت في الكاميرون، مما قد يحدّ من تغطية الأحداث الميدانية".
وكان المجلس الدستوري في الكاميرون قد رفض أمس جميع الطعون المقدمة بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، مما يمهّد الطريق لإعلان النتائج النهائية.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ الرئيس بول بيا (المنتهية ولايته والبالغ من العمر 92 عامًا) بسلطته الممتدة منذ 43 عامًا، رغم تصاعد زخم المعارضة المطالبة بالتغيير.
وقد اندلعت احتجاجات في عدة مدن بعد أن أظهرت نتائج جزئية، نشرتها وسائل إعلام ، أن بيا في طريقه للفوز.
وشهدت مدينتا ماروا وغاروا (شمال البلاد) اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للمعارضة.
الجزيرة
-
