انقطاع الإنترنت بالكاميرون وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات

الجمعة، 24-10-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت اليوم الخميس بأن الوصول إلى الإنترنت في الكاميرون يشهد اضطرابات كبيرة، في ظل استمرار الاحتجاجات على ما يُقال إنها مخالفات شابت الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر.اضافة اعلان


وقالت في رسالة إلكترونية لوكالة رويترز: "يمكننا تأكيد وجود اضطراب كبير ومستمر في الاتصال بالإنترنت في الكاميرون، مما قد يحدّ من تغطية الأحداث الميدانية".

وكان المجلس الدستوري في الكاميرون قد رفض أمس جميع الطعون المقدمة بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، مما يمهّد الطريق لإعلان النتائج النهائية.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ الرئيس بول بيا (المنتهية ولايته والبالغ من العمر 92 عامًا) بسلطته الممتدة منذ 43 عامًا، رغم تصاعد زخم المعارضة المطالبة بالتغيير.

وقد اندلعت احتجاجات في عدة مدن بعد أن أظهرت نتائج جزئية، نشرتها وسائل إعلام ، أن بيا في طريقه للفوز.

وشهدت مدينتا ماروا وغاروا (شمال البلاد) اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للمعارضة.

الجزيرة
 
 
