وزير الزراعة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

وأكد الخريسات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وإندونيسيا، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار الخريسات إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة وآفاق التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، خصوصًا في قطاعات البذور، والأدوية البيطرية، والأسمدة، والتمور، وزيت الزيتون، واللحوم والدواجن، والخضار والفواكه، والمبيدات، وصناعة الحلال، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الزراعة الحديثة والزراعة المستدامة.
من جانبه، أكد السفير سارونو متانة العلاقات الأردنية– الإندونيسية، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي