وزير الزراعة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
الخميس، 20-11-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-  استقبل وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، في مكتبه اليوم الخميس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة آدي بادمو سارونو.اضافة اعلان


وأكد الخريسات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وإندونيسيا، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الخريسات إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة وآفاق التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، خصوصًا في قطاعات البذور، والأدوية البيطرية، والأسمدة، والتمور، وزيت الزيتون، واللحوم والدواجن، والخضار والفواكه، والمبيدات، وصناعة الحلال، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الزراعة الحديثة والزراعة المستدامة.

من جانبه، أكد السفير سارونو متانة العلاقات الأردنية– الإندونيسية، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
 
 
