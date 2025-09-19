القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية

07:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746671 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدم القنصل العام عمر العتوم البراءة القنصلية إلى الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية الإماراتية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في مكتب الوزارة بدبي. اضافة اعلان





وعُين العتوم قنصلًا عامًا للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.