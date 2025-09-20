مؤتمر أردني عراقي يدعو للتعاون الإقليمي بمجال التحول الرقمي والأمن السيبراني

09:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746747 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح في عمان اليوم السبت أعمال المؤتمر الأردني العراقي للاستثمار في التحول الرقمي والأمن السيبراني . اضافة اعلان





وأكد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، خلال حفل الافتتاح، ضرورة الاستفادة من الثورات العلمية المتسارعة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، التي لا تسمح لأحد بالجلوس متفرجًا، بل تتطلب النهوض والالتحاق بركابها الذي لا يتوقف.



ودعا، خلال المؤتمر الذي حضره وزير التجارة العراقي وعدد من رجال الأعمال من البلدين، الشباب بشكل خاص، والمتخصصين، إلى جعل التحول الرقمي والأمن السيبراني من أولويات الاهتمام، والاستفادة منها في جميع المجالات مشيدا بالمشاركين على جهودهم التي تعكس مواكبة عمان لمستجدات العصر.