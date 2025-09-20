السبت 2025-09-20 05:10 م
 

65,208 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة
غزة
 
السبت، 20-09-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 34 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و200 إصابة جديدة.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,208 شهداء و166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا للوزارة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 12,653 شهيدًا و54,230 إصابة، بحسب الوزارة.

وضمن "شهداء لقمة العيش"، قالت الوزارة إن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة النقل

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع أصحاب سيارات السفريات الخارجية سبل تطوير القطاع

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء

[HKF LK HGT

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي في أنقرة

انهيار جزئي لسقف منزل قديم في مخيم الشهيد عزمي المفتي جنوبي مدينة إربد.

أخبار محلية إصابتان بانهيار جزئي لسقف منزل في مخيم الحصن

يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش

أخبار محلية الامن يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في جرش

هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

عربي ودولي هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

أخبار محلية الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

لقاء محافظي البنوك المركزية في دول المنطقة ينعقد برئاسة أردنية

أخبار محلية محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 
 





الأكثر مشاهدة