65,208 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,208 شهداء و166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا للوزارة.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 12,653 شهيدًا و54,230 إصابة، بحسب الوزارة.
وضمن "شهداء لقمة العيش"، قالت الوزارة إن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.
