اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهرا وحتى 8 مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي
-
انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية
-
ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية
-
مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين
-
وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة