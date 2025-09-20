السبت 2025-09-20 10:26 ص
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الوكيل الإخباري-   تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهرا وحتى 8 مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
 
-تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن

