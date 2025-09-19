الجمعة 2025-09-19 05:22 م
 

جريمة قتل عشريني في جرش تقود إلى تحقيق موسع

احراش دبين حيث تم العثور على الجثة
الجمعة، 19-09-2025 02:45 م
الوكيل الإخباري-  وقعت جريمة قتل مروعة مساء أمس في منطقة أحراش دبين بمحافظة جرش، حيث أقدم شخص على قتل شاب عشريني يبلغ من العمر 22 عامًا. اضافة اعلان


وفي محاولة لإخفاء الجريمة، قام المجرم بإشعال حريق في المنطقة قبل أن تكتشف الأجهزة الأمنية الجريمة وتباشر التحقيقات بشكل موسع.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الجريمة وقعت في أحراش دبين، حيث أقدم الجاني على قتل الضحية بطرق لم يتم الكشف عنها بعد. وفي خطوة لاحقة، أشعل الجاني الحريق في المكان بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وهرعت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ إلى مكان الحريق، حيث تبين وجود جثة الضحية. وبالتحقيق الأولي، تم التعرف على هوية الشاب المقتول. والقبض على عدد من المشتبه بهم في القضية، ويتم الآن التحقيق معهم لمعرفة تفاصيل الجريمة وأسبابها.
 
 
