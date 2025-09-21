ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة فإن أمورا سيئة ستحدث

05:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746761 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة، فإن "أمورًا سيئة" ستحدث. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورًا سيئة ستحدث".