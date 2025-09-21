ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة فإن أمورا سيئة ستحدث

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورًا سيئة ستحدث".
