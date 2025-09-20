فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 2:30 ظهرا ، سيشمل مناطق حرثا وعقربا والقويلبة ومباني بلدية الكفارات في عقربا وحرثا ومركز صحي عقربا الأولي ومركز صحي حرثا الأولي.
