فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

محطة توليد كهرباء
مولد كهربائي
 
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 2:30 ظهرا ، سيشمل مناطق حرثا وعقربا والقويلبة ومباني بلدية الكفارات في عقربا وحرثا ومركز صحي عقربا الأولي ومركز صحي حرثا الأولي.

 
 
