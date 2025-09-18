الخميس 2025-09-18 11:59 ص
 

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن استئناف نشاطاتها وعملها رسمياً في سوريا بعد غياب دام 14 عاماً، في خطوة استراتيجية تستعيد معها الشركة موقعها في واحدة من أهم أسواق المنطقة، وتضم السوق السورية مجدداً إلى محفظتها الإقليمية، بما يعزز حضورها ويعكس التزامها العميق تجاه تمكين المستهلكين وتوسيع نطاق الاستفادة من أحدث حلولها ومنتجاتها.

وتأتي هذه العودة كجزء من رؤية سامسونج العالمية والإقليمية الهادفة إلى إثراء حياة الناس بتعزيز التواصل والإنتاجية وتبسيط وتسهيل المهام اليومية عبر التكنولوجيا؛ ومن خلالها ستمكن الشركة المستهلك السوري من الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجاتها المتطورة التي تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى الحلول الذكية الداعمة للأعمال، مع شبكة واسعة من المعارض ومراكز الصيانة المعتمدة لإتاحة تجربة سامسونج المتكاملة والاستثنائية.


وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانغ: "إن عودتنا إلى سوريا ليست مجرد استئناف لعملياتنا التجارية، بل هي محطة استراتيجية في مسار دعم التنمية والابتكار في المنطقة، وتجسيد لتطلعات علامة سامسونج لتكون شريكاً فاعلاً في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحفيز قطاع التجزئة والإلكترونيات.


وأضاف: "نثمن الجهود الحكومية السورية التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال مناسبة للانطلاق منها لخدمة المستهلكين الذين لن ندخر جهداً لرفدهم بأفضل وأحدث تقنيات ومنتجات وحلول علامة سامسونج على غرار ما يتم تقديمه في أنحاء العالم ووفقاً لأعلى المعايير."


ومن جانبه، قال مدير قسم الهواتف الذكية لدى سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "عودة سامسونج إلى سوريا رسالة أمل وانطلاقة لشراكات تنموية حقيقية، حيث سنقدم مزيجاً من الجودة والسعر التنافسي والقيمة المضافة بالتعاون مع شبكة واسعة من الوكلاء والموزعين المعتمدين والموثوقين، إلى جانب ما سنقدمه من مزايا تسهل اقتناء تقنيات ومنتجات سامسونج."

 
 
