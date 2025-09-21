بريطانيا تعلن اليوم الأحد الاعتراف بدولة فلسطين

06:37 ص

الوكيل الإخباري- تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها اضافة اعلان





وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سليمة، في لحظة أقصى تأثير لحل الدولتين".

