الأحد 2025-09-21 08:08 ص
 

بريطانيا تعلن اليوم الأحد الاعتراف بدولة فلسطين

علم فلسطين
 
الأحد، 21-09-2025 06:37 ص
الوكيل الإخباري-   تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستهااضافة اعلان


وفي وقت سابق،  قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سليمة، في لحظة أقصى تأثير لحل الدولتين".
 
 
