الجمعة 2025-09-19 05:21 م
 

بيان صادر عن عائلة القيسي

بيان صادر عن عائلة القيسي
بيان صادر عن عائلة القيسي
 
الجمعة، 19-09-2025 03:24 م
الوكيل الإخباري-   أصدر ذوو عبد المطلب القيسي، منفذ عملية معبر الكرامة أمس الخميس، والتي قتل فيها جنديان إسرائيليان، بيانا نفوا فيه صحة الوصية التي نسبت إليه.اضافة اعلان


وقال البيان إنه لم يتم العثور على أي وصية لابنهم وإن "الخط المكتوب بها ليس خطه".

وأشار إلى أنه "تم استغلال اسمه في هذه الوصية المزعومة لغايات ومآرب شخصية وسياسية".


Image1_9202519152239936270645.jpg

وفيما يلي نص الوصية المنسوبة للقيسي والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تنفيذه العملية.


Image1_9202519152220590550165.jpg
 
 
