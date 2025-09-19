بيان صادر عن عائلة القيسي

وقال البيان إنه لم يتم العثور على أي وصية لابنهم وإن "الخط المكتوب بها ليس خطه".
وأشار إلى أنه "تم استغلال اسمه في هذه الوصية المزعومة لغايات ومآرب شخصية وسياسية".
وفيما يلي نص الوصية المنسوبة للقيسي والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تنفيذه العملية.
