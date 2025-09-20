السبت 2025-09-20 07:59 م
 

بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري

الوكيل الإخباري-   اصدرت عشيرة القادري في الاردن ، مساء السبت ، بيانا علقت فيه على مقتل الشاب حمزة القادري.

تاليا نص البيان : 

بيان صادر عن عشيرة آل قادري

بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالى: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا" [المائدة: 32]

بقلوب يعتصرها الألم والأسى، تلقّت عشيرة آل قادري نبأ الجريمة النكراء التي أودت بحياة ابن من أبناء وطننا الغالي. وإننا إذ نستنكر أشد الاستنكار هذا الفعل الإجرامي البعيد عن قيم ديننا الحنيف وأعرافنا وتقاليدنا الأصيلة، نؤكد ما يلي:

1. نرفض رفضًا قاطعًا كل أشكال العنف والاعتداء على الأرواح البريئة، ونعتبر هذه الجريمة عملاً مدانًا ومرفوضًا شرعًا وعقلًا وقانونًا.


2. نشكر محافظ جرش. ومدير شرطة جرش والأجهزة الأمنية على الحرفية العالية التي تمثلت بالقبض على الجاني وايداعه لحين عرضه على قضائنا العادل .


3. إن جريمة القتل البشعة والنكراء قد آلمت وأوجعت كل أبناء محافظة جرش قاطبة، لما لها من أبعاد خطيرة لم نعتد عليها في مجتمعنا المتماسك.

5. نعلن وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة، وأجهزتنا الأمنية والقضائية، ودعمنا الكامل لها في إحقاق الحق وتحقيق العدالة.

6. نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

7. ندعو أبناء الوطن جميعًا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم المحبة والتسامح وسيادة القانون، حفاظًا على أمن مجتمعنا ووحدته ولُحمته.

رحم الله الفقيد، وحمى الله الأردن وشعبه من كل سوء.

عشيرة آل قادري

التاريخ: 20 ايلول 2025

 
 
