السبت 2025-09-20 10:32 م
 

وزير الشباب يهنئ سيدات الفحيص باللقب العربي

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
السبت، 20-09-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري-   هنأ وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان نادي شباب الفحيص بمناسبة تتويج فريق السيدات بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات 2025، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، مشيداً بما حققه الفريق من إنجاز يعكس التطور والتميز الذي تشهده كرة السلة النسوية الأردنية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان مبيضين، ونائب رئيس لجنة بلدية الفحيص، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يهنئ سيدات الفحيص باللقب العربي

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر أردني عراقي يدعو للتعاون الإقليمي بمجال التحول الرقمي والأمن السيبراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تعقد ورشة عمل كودات الأبنية

"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

أخبار محلية "تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ووفدا صحفيا عربيا تحولات المشهد الإعلامي العربي

‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة

مناسبات ‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة - صور



 
 





الأكثر مشاهدة