وزير الشباب يهنئ سيدات الفحيص باللقب العربي

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان مبيضين، ونائب رئيس لجنة بلدية الفحيص، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية .
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
مؤتمر أردني عراقي يدعو للتعاون الإقليمي بمجال التحول الرقمي والأمن السيبراني
-
"المهندسين" تعقد ورشة عمل كودات الأبنية
-
"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة
-
نقيب الصحفيين يبحث ووفدا صحفيا عربيا تحولات المشهد الإعلامي العربي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"