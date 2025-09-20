وزير الشباب يهنئ سيدات الفحيص باللقب العربي

الوكيل الإخباري- هنأ وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان نادي شباب الفحيص بمناسبة تتويج فريق السيدات بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات 2025، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، مشيداً بما حققه الفريق من إنجاز يعكس التطور والتميز الذي تشهده كرة السلة النسوية الأردنية.

