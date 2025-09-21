الأحد 2025-09-21 08:08 ص
 

ترامب: سيكون هناك إعلان مهم جدا عن مرض التوحد الاثنين

الأحد، 21-09-2025 06:43 ص

الوكيل الإخباري-  أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن إدارته ستصدر إعلانًا مهمًا بشأن نتائج أبحاث التوحد يوم الاثنين، مما أثار الفضول والترقّب.اضافة اعلان


جاء ذلك عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن المسؤولين سينشرون معلومات تربط بين دواء تايلينول وإصابة الأطفال بهذا المرض.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها من ماونت فيرنون، المقر التاريخي للرئيس جورج واشنطن، لمعهد أمريكان كورنرستون: "سنصدر إعلانًا بشأن مرض التوحد يوم الاثنين".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون إعلانًا بالغ الأهمية. أعتقد أنه سيكون من أهم ما سنفعله". ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى حول ما سيُعلَن عنه.

كما قال ترامب خلال الفعالية إنه سيقدّم وسام الحرية الرئاسي لوزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون الأسبوع المقبل.

وقد أدلى كل من ترامب وكارسون ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن بتصريحات علنية تربط بين مرض التوحد واللقاحات والأدوية الأخرى، على الرغم من نقص الأبحاث التي تدعم ادعاءاتهم.

 
 
