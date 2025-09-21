ترامب: سيكون هناك إعلان مهم جدا عن مرض التوحد الاثنين

جاء ذلك عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن المسؤولين سينشرون معلومات تربط بين دواء تايلينول وإصابة الأطفال بهذا المرض.
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها من ماونت فيرنون، المقر التاريخي للرئيس جورج واشنطن، لمعهد أمريكان كورنرستون: "سنصدر إعلانًا بشأن مرض التوحد يوم الاثنين".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون إعلانًا بالغ الأهمية. أعتقد أنه سيكون من أهم ما سنفعله". ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى حول ما سيُعلَن عنه.
كما قال ترامب خلال الفعالية إنه سيقدّم وسام الحرية الرئاسي لوزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون الأسبوع المقبل.
وقد أدلى كل من ترامب وكارسون ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن بتصريحات علنية تربط بين مرض التوحد واللقاحات والأدوية الأخرى، على الرغم من نقص الأبحاث التي تدعم ادعاءاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
أمام ترامب.. فيديو ما فعله أحد الخيول بمراسم الاستقبال بلندن يشعل تفاعلا
-
مسلح يستهدف تجمعاً داخل نادي في نيوهامبشير الأمريكية
-
ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة فإن أمورا سيئة ستحدث
-
مصر تصدر توضيحا بشأن وجود قواتها في سيناء
-
زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا
-
غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها
-
إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية