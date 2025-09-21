فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

تفاصيل الفصل: التاريخ: الأحد 21-9-2025، الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
زحوم
إدر
الجديدة
مصنع الأزياء التقليدية
حمود
مشاريع العبور – كمبينسكي (الشمالي والجنوبي)
سبب الفصل: تركيب عداد قياس على بداية المغذي، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة للمغذي.
تفاصيل الفصل: التاريخ: الأحد 21-9-2025 ، الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
الشركة المتطورة للكسارات (مجمع المناصير)
بئر الجيش
شركة جنى للكربونات
لواء 91
سلاح الهندسة
كتيبة المدرعات
هنجر الجيش
مؤسسة الإسكان العسكري (التغذية المؤقتة للمشروع)
سلاح الجو
مشروع الماريوت الشمسي
سبب الفصل: أعمال تجهيز فنية لكهربة عدد من المحطات.
