فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025 على مغذي الشمالي 3 في محافظة الكرك، وذلك ضمن أعمال صيانة فنية وتركيب عداد قياس.



تفاصيل الفصل: التاريخ: الأحد 21-9-2025، الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا



المناطق المتأثرة:



زحوم

إدر

الجديدة

مصنع الأزياء التقليدية

حمود

مشاريع العبور – كمبينسكي (الشمالي والجنوبي)



سبب الفصل: تركيب عداد قياس على بداية المغذي، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة للمغذي.



