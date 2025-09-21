الأحد 2025-09-21 08:07 ص
 

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

محطة كهرباء
محطة كهرباء
 
الأحد، 21-09-2025 05:41 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025 على مغذي الشمالي 3 في محافظة الكرك، وذلك ضمن أعمال صيانة فنية وتركيب عداد قياس.

تفاصيل الفصل: التاريخ: الأحد 21-9-2025، الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

زحوم
إدر
الجديدة
مصنع الأزياء التقليدية
حمود
مشاريع العبور – كمبينسكي (الشمالي والجنوبي)

سبب الفصل: تركيب عداد قياس على بداية المغذي، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة للمغذي.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مغذي السواقة في نفس اليوم، الأحد 21 أيلول 2025، وذلك للقيام بأعمال تجهيز فني لكهربة مجموعة من المحطات.

تفاصيل الفصل: التاريخ: الأحد 21-9-2025 ، الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

الشركة المتطورة للكسارات (مجمع المناصير)
بئر الجيش
شركة جنى للكربونات
لواء 91
سلاح الهندسة
كتيبة المدرعات
هنجر الجيش
مؤسسة الإسكان العسكري (التغذية المؤقتة للمشروع)
سلاح الجو
مشروع الماريوت الشمسي

سبب الفصل: أعمال تجهيز فنية لكهربة عدد من المحطات.

 
 
