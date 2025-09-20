الأحد 2025-09-21 12:52 ص
 

ندوة تناقش دور الصحافة بمجابهة الأخبار الزائفة والمضلّلة

اثار جرش
جرش
 
السبت، 20-09-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-    عُقدت في قاعة مجلس محافظة جرش اليوم السبت، ندوة حوارية حول دور الصحافة الوطنية في مجابهة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة بتنظيم من مديرية ثقافة جرش ومنتدى رواق جرش للثقافة والتراث.اضافة اعلان


وأكد نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة الذي رعى الندوة بحضور مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري وعدد من الصحفيين أعضاء الهيئة العامة في عجلون وجرشن، ان الإعلام المسؤول لا يكتفي بنقل الخبر بل يعمل على التحقق من مصادره ويقدّم للجمهور صورة واضحة بعيدًا عن المبالغة أو التشويه ويسهم في رفع وعي المواطنين بمخاطر تداول الإشاعات ويظهر الدور المحوري للإعلام حيث يشكّل الجسر بين المؤسسات الرسمية والجمهور.
 
 
