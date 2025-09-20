ندوة تناقش دور الصحافة بمجابهة الأخبار الزائفة والمضلّلة

وأكد نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة الذي رعى الندوة بحضور مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري وعدد من الصحفيين أعضاء الهيئة العامة في عجلون وجرشن، ان الإعلام المسؤول لا يكتفي بنقل الخبر بل يعمل على التحقق من مصادره ويقدّم للجمهور صورة واضحة بعيدًا عن المبالغة أو التشويه ويسهم في رفع وعي المواطنين بمخاطر تداول الإشاعات ويظهر الدور المحوري للإعلام حيث يشكّل الجسر بين المؤسسات الرسمية والجمهور.
