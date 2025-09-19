الجمعة 2025-09-19 05:22 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 19-09-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 74 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71 ديناراً و80 قرشاً لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 84.80 دينارا و65.60 دينارا، و49.90 دينارا.

 
 
