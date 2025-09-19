تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 74 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71 ديناراً و80 قرشاً لجهة الشراء.

اضافة اعلان