المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس التمريضي الأردني عن تنظيم امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونية 21 نيسان المقبل، في الجامعة الهاشمية، وأصدر المجلس أخيرا، تحديث على خارطة الامتحان تتضمن تعليمات الامتحان وكيفية بناء الامتحان وأمثلة على الأسئلة لتوضيحها للطلبة.

اضافة اعلان



وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان التعليمات الجديدة لعقد الامتحان تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات، موضحا أن المجلس قام بتعديل تعليمات امتحان مزاولة المهنة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة إجراءات مشددة لمكافحة الغش.