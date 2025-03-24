المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان التعليمات الجديدة لعقد الامتحان تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات، موضحا أن المجلس قام بتعديل تعليمات امتحان مزاولة المهنة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة إجراءات مشددة لمكافحة الغش.
وأوضح ان المجلس حدد حالات الحرمان من دخول الامتحان، حيث يحق لرئيس اللجنة الإشرافية، بموافقة الأمين العام، حرمان أي طالب يتعرض لمشرفي الامتحان أو يقوم بإتلاف ممتلكات مكان الامتحان أو يرتكب أي من الأفعال المخالفة الأخرى.
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