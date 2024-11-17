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المعايطة يتسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأحد، 17-11-2024 04:11 م

الوكيل الإخباري-   تسلم  المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، والذي تضمن عددا من التوصيات  المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العشرين.

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جاء ذلك خلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات ( زيلينا زوفكو)، والوفد المرافق بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ( كريستوف تشاتزسافاس)، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام الهيئة.


وفي بداية اللقاء أكدت زوفكو على أهمية مكانة الأردن وعمق العلاقات بينها وبين  الاتحاد الاوروبي مما عزز فكرة تشكيل بعثة للرقابة  الدولية على الانتخابات . 

 
gnews

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