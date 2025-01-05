المفرق تنعى الرائد أمجد الخالدي بعد صبر على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً

09:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715702 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نعى أهالي محافظة المفرق الرائد أمجد سعود الخالدي الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة الحسين الطبية . اضافة اعلان





وتعرض الرائد الخالدي لإصابة إثر رصاصة أٌطلقت من المهربين ،جعلته طريح الفراش منذ 28 سنة بعد ان أصيب بالشلل الرباعي.



وأشاد الأردنيون بصبر الخالدي على الابتلاء وحبه لوطنه الذي رافقه حتى الرمق الأخير ، رحم الله الفقيد الخالدي وأسكنه فسيح جناته

