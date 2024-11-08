الملك يعود إلى أرض الوطن

وعقد جلالته خلال الزيارة لقاءين منفصلين مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
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