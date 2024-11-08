الملك يعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة. اضافة اعلان





وعقد جلالته خلال الزيارة لقاءين منفصلين مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.