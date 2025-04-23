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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة
 
الأربعاء، 23-04-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الاربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
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