"المهندسين" تصدر نشرة إرشادية عن احتياجات سوق العمل

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الشؤون النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين النشرة الإرشادية الـ14، التي تتناول التخصصات الهندسية واحتياجات سوق العمل لكل منها.



وأظهرت النشرة التي صدرت اليوم السبت، أن هناك ركودا تاما في تخصصات الهندسة كافة وتخصصاتها الفرعية، باستثناء تخصصي الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة، بسبب الإقبال المتزايد على دراستها وتوفرها في معظم الجامعات الأردنية، مما تزامن مع تراجع شديد في فرص العمل نتيجة إغلاق الأسواق محليا وإقليميا ودوليا.