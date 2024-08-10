"المهندسين" تصدر نشرة إرشادية عن احتياجات سوق العمل

وأظهرت النشرة التي صدرت اليوم السبت، أن هناك ركودا تاما في تخصصات الهندسة كافة وتخصصاتها الفرعية، باستثناء تخصصي الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة، بسبب الإقبال المتزايد على دراستها وتوفرها في معظم الجامعات الأردنية، مما تزامن مع تراجع شديد في فرص العمل نتيجة إغلاق الأسواق محليا وإقليميا ودوليا.
ولفتت النشرة إلى أن نسبة المهندسين في الأردن تعد من بين الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة 1 مهندس لكل 41 مواطنا حسب آخر تعداد.
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