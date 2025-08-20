الخميس 2025-08-21 01:24 ص
 

الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة للتنمية

الأربعاء، 20-08-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- أنهت الحاكمية الإدارية في محافظة جرش، اليوم الأربعاء، الدورات التدريبية التي عُقدت في مركز الأميرة بسمة للتنمية، التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

وقال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات إن الدورات نُفّذت على 3 مراحل شملت الأولى رؤساء الأقسام الذين تلقوا تدريبات في الاتصال والتواصل والعمل بروح الفريق، والقيادة المؤسسية، والذكاء الاصطناعي.


وأضاف أن المرحلة الثانية استهدفت مساعدي مديري الدوائر، وتضمن برنامجهم تدريبات في تحديد الاحتياجات والأولويات، وقياس الأثر والنتائج والمخرجات، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي، أما الثالثة فخصصت لمديري الدوائر، حيث تناولت موضوعات في القيادة المؤسسية المتقدمة واتخاذ القرارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.


وأشار خريسات إلى أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام، ورفع مستوى أداء المجلس التنفيذي، من خلال تزويد المشاركين بحزمة من المهارات والمعارف، مبينا أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في مجال التحديث الإداري، والحوكمة، والتحول الرقمي.


وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تقديم تدريبات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتغطية شريحة أوسع من موظفي القطاع العام.

 
 
