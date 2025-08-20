الأربعاء 2025-08-20 11:50 م
 

مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي

ل
جانب من المؤتمر
 
الأربعاء، 20-08-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري- أوصى مشاركون في أعمال المؤتمر الدولي الأول بعنوان: "المكتبات الذكية: تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديمية"، الذي نظمه مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية بجامعة اليرموك، بضرورة تطوير البنية التحتية للمكتبات الجامعية لتتمكن من عملية التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتها وخدماتها المختلفة.

ودعا الباحثون إلى ضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق في هذا المجال، وأن يقوم صنّاع القرار الأكاديمي بزيادة المخصصات المالية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لعملية التحول إلى المكتبات الرقمية.


وأوصى المشاركون باستحداث مساق تدريسي في الجامعات، لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات، لتدريس مادة المكتبات الذكية، وضرورة تبني استراتيجيات وطنية لدعم التحول الرقمي، والتحول نحو المكتبات الذكية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم واسترجاع المعلومات.


وشدد المشاركون على أهمية إنشاء شبكة عربية للمكتبات الذكية لتكون منصة لتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وزيادة الأبحاث والدراسات والندوات والمؤتمرات العلمية في مجال التحول الرقمي والمكتبات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات، واستمرار "مركز التميز" في عقد مؤتمره السنوي مستقبلا.


وكان المشاركون في المؤتمر ناقشوا، خلال جلساته العلمية التي عقدت على مدار يومين في مبنى المؤتمرات والندوات، مجموعة من المحاور المتصلة بالتحول الرقمي في المكتبات، والتحديات والمعوقات التي تواجه رقمنة المكتبات، والذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير خدمات المكتبات، ومستقبل أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وغيرها من المحاور العلمية.

 
 
