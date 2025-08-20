أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الأربعاء، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة؛ بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

ونظمت الجامعة الألمانية الأردنية حفل تخريج للمشاركين في دورتي "إدارة الموارد البشرية" و"الإدارة اللوجستية وسلاسل الإمداد" في الجامعة، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور علاء الدين الحلولي، أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة تدريبية حديثة تتواءم مع احتياجات سوق العمل، مؤكدا إيمان الجامعة بأهمية هذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفعال في مجالات حيوية مثل إدارة الموارد البشرية، واللوجستيات وسلاسل الإمداد.



من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة مستمرة في جهودها لتأهيل وتطوير الكفاءات العاملة في القطاعين التجاري والخدمي، استجابة للاحتياجات المتجددة في السوق المحلي.



وفي الجامعة الألمانية الأردنية – جبل عمان، انطلقت أعمال المؤتمر الوطني للشباب، الذي نظمته شركة الجوهر للدراسات والأبحاث بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن إطار حملة "تقدر"، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.



وشهد المؤتمر مشاركة نحو 150 شابا وشابة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات رسمية ومنظمات دولية ومحلية ووسائل إعلام، بحضور منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون.



وقالت أندرسون إن قيادة الشباب المستندة إلى قيم المساواة والشمول تحدث تغييرات تتجاوز حدود مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن تمكين الشباب يعد استثمارا ذكيا يسرع من مسيرة الأردن نحو تحقيق المزيد من العدالة والازدهار.



وحث رئيس الجامعة، الدكتور علاء الدين الحلحولي، الشباب على ريادة الأفكار وتحدي القوالب النمطية، والعمل الفعال في المجتمعات لإحداث تغييرات إيجابية يعود نفعها على الجميع.



فيما نظم مركز اللغات بجامعة مؤتة، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية - بريدج للدراسة في الخارج، ندوة تعريفية بعنوان: "نصائح واستراتيجيات اختبارات اللغة الإنجليزية التوفل والآيلتس"، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وأكاديميي المجتمع المحلي وحشد كبير من طلبة الجامعة.



وأوضح مدير المركز، الدكتور عيسى الخطبا، أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي بين طلبة الجامعة وإعطائهم المعلومة الصحيحة والدقيقة عن كل ما يخص مستقبلهم التعليمي والوظيفي، مشيرا إلى أهميتها في دعم وتمكين الشباب من الاستعداد لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية ويزود الشباب بفكرة واضحة ومبسطة عن بيئة الاختبارات والمهارات الأساسية المطلوبة.



وسلطت الندوة الضوء على أهم فرص الدراسة في الخارج والتخصصات المطلوبة وحاجات سوق العمل المحلية و الدولية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات المطلوبة والمستقبلية والتخصصات الراكدة.



واختتمت جامعة اليرموك فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الخريجين والتوظيف السنوي الأول، الذي نظمته كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية والخريجين والطلبة.



وتضمنت الفعاليات محاضرات متخصصة هدفت إلى تهيئة الطلبة والخريجين لدخول سوق العمل، قدمتها وحدة التأهيل الوظيفي في الكلية، بالتعاون مع مؤسسة حجاوي للتأهيل الوظيفي.



واستعرضت أحدث التطبيقات الهندسية والتقنيات المرتبطة ببرامج AutoDesk ودورها في رفع كفاءة المهندسين، فيما ركز المهندس حامد قويسم، على أسس إعداد السيرة الذاتية الاحترافية الموجهة للوظائف المستهدفة.



كما تضمنت الفعاليات افتتاح معرض مشاريع التخرج لطلبة الكلية، عرض خلالها المشاركون ابتكاراتهم أمام لجان التقييم والشركات المشاركة.



ووقّعت جامعة جدارا، ممثلة بمركز الاستشارات والتدريب اليوم، اتفاقية تعاون مع أكاديمية علم الجمال للتدريب، وذلك لتأهيل طلبة دبلوم فن التجميل في الكلية التقنية وفتح آفاق تدريبية متقدمة لطلبة الكلية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقي.



ووقّع الاتفاقية عن جامعة جدارا رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، وعن جانب الأكاديمية المدير العام المهندس جهاد سلامة، وبحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد الكلية التقنية ومدير مركز الاستشارات والتدريب الدكتور أحمد الردايدة، والمدير التنفيذي للأكاديمية إسلام عفان.



وخلال اللقاء، أكد الزبون أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رسالة الجامعة في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءات عملية عالية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى بناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للبرامج الأكاديمية.



من جانبه، أعرب سلامة عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة جدارا، لافتًا إلى أن الأكاديمية ستوفر برامج تدريبية احترافية تواكب أحدث تقنيات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، بما يفتح المجال أمام الطلبة للحصول على فرص عمل متميزة محليًا وإقليميًا.



وبموجب الاتفاقية، سيحظى طلبة الكلية التقنية/ تخصص فن التجميل، بفرص تدريب عملي داخل مركز التجميل وعيادات التجميل التابعة للأكاديمية، إلى جانب تجهيز مختبر حديث داخل مبنى الكلية التقنية مزوّد بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة لتأهيل الطلبة وفق أعلى المعايير المهنية.



كما تؤكد هذه الخطوة التزام جامعة جدارا بتزويد طلبتها ببرامج تدريبية نوعية تعزز تنافسيتهم في سوق العمل، وترسّخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.



وعقدت مديرية شباب الكرك، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة مؤتة اليوم جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، وذلك في مبنى كلية الزراعة، بمشاركة حشد من طلبة الكلية وإشراف الأكاديمي الدكتور الدكتور سامي الخمايسة.



وأكد الخمايسة أهمية الجائزة في تحفيز العمل التطوعي المنظم، وتشجيع الشباب على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.



وقدمت الجلسة نسرين العمارين ضابط ارتباط الجائزة من وزارة الشباب، متناولة محاور الجائزة وأهدافها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، ودورها في دعم المبادرات الشبابية التي تحقق أثرًا مستدامًا على المجتمع.



وفي جامعة الطفيلة التقنية اختتمت دورة تدريبية متخصصة في أنظمة الإدارة، شملت كلا من نظام إدارة البيئة ISO 14001 ونظام إدارة الجودة ISO 9001، وذلك ضمن برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي في إقليم الجنوب، بمشاركة 35 شابا وشابة من طلبة الجامعة.



وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لمتطلبات نظام إدارة البيئة والجودة، وكيفية تطبيقها في مؤسساتهم بشكل عملي.