الزرقاء: جمعية نماء تختتم أنشطة النادي الصيفي للفتيان والفتيات

وشهد الحفل عرضاً مميزاً لمخرجات دورة الحساب الذهني ودورة الروبوتكس، حيث جسد الفتيان والفتيات ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، في أجواء تفاعلية أظهرت حجم الجهد المبذول من المدربين والكوادر المشرفة.
وثمن رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان الدور الريادي لجمعية نماء في خدمة المجتمع وتعزيز قدرات الناشئة، مؤكداً أن الاستثمار في الأطفال واليافعين هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً، ويشكل ركيزة لبناء جيل واع مبدع قادر على المبادرة وصناعة التغيير.
من جانبه، أكد مدير الجمعية إيهاب عواد أن هذه البرامج والأنشطة تأتي تجسيداً لرسالة "نماء" في استثمار الطاقات الشابة وإكسابها أدوات ومعارف تواكب متطلبات العصر، مشيداً بدعم بلدية الزرقاء ورعايتها، وبشراكة القرية الحضارية التي لا تدخر جهداً في تمكين المبادرات المجتمعية، كما عبّر عن امتنانه للمدربين والمتطوعين الذين كانوا شركاء في النجاح.
