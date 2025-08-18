الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن

وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، بهدف إيجاد مصادر مستدامة لصيانة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على الطرق، أسوة بتجارب معمول بها في العديد من دول العالم.
وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم على طرق رئيسية مثل الطريق الصحراوي، أو طريق عمّان – إربد، أو طريق البحر الميت – العقبة، غير صحيح، مؤكداً أن هذه الطرق ليست ضمن الخطط الموضوعة حالياً.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل
-
بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟
-
صخر دودين: إعادة برنامج خدمة العلم فخر لكل الأردنيين .. وجاء في وقته المناسب
-
هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين
-
التربية ترفع رسوم الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية الى 800 - 1200 ديناراً
-
الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل
-
عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة شمال عمان
-
مهم من الغذاء والدواء لحفظ الأدوية خلال موجة الحر