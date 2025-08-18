الإثنين 2025-08-18 03:10 م
 

الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  من المتوقع أن تُعلن الحكومة خلال ايام عن تشغيل أول طريق مدفوع في الأردن، وذلك بعد أن أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تركيب البوابات الإلكترونية على طريق الموقر – الأزرق البالغ طوله نحو 70 كيلومتراً.اضافة اعلان


وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، بهدف إيجاد مصادر مستدامة لصيانة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على الطرق، أسوة بتجارب معمول بها في العديد من دول العالم.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم على طرق رئيسية مثل الطريق الصحراوي، أو طريق عمّان – إربد، أو طريق البحر الميت – العقبة، غير صحيح، مؤكداً أن هذه الطرق ليست ضمن الخطط الموضوعة حالياً.
 
 
